Stadt Eltmann will das Ehrenamt stärken

Die Stadt Eltmann will das Ehrenamt weiter stärken und ehrenamtlich Tätige auch inhaltlich in ihrer Arbeit unterstützen. Aus diesem Grund lädt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung alle Vereinsvorstände, Schriftführer oder interessierte Mitglieder zu einem Seminar unter dem Motto "Tue Gutes und rede darüber! Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Verein" ein. Es findet am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr im Klenzesaal der Eltmanner Stadthalle statt. Der Journalist Torsten Geiling spricht über die Notwendigkeit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine gelungene Außenwirkung für Vereine. Auch das Presse- und Urheberrecht und der Umgang mit Social Media sind Inhalte des Abends. Die Teilnahme ist für die Vereine aus Eltmann kostenlos. Eine Anmeldung im Rathaus (Telefon 09522/89921, E-Mail an schilling@eltmann.de) ist nötig. red