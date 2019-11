Stadt Coburg würdigt Uneigennützigkeit

"Wir sind dazu geboren, wohltätig zu sein." Dieses Zitat von Shakespeare stellte Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer seinen Dankesworten an langjährige Blutspender voran. Ja, wir seien dazu geboren, aber viele Menschen hätten dies leider vergessen. Die zu Ehrenden hätten dies nicht vergessen, und dafür wolle er persönlich wie auch im Namen der Stadt Coburg Dank sagen.

Bei vielen Operationen und Erkrankungen würden Blutkonserven benötigt. Diese seien unverzichtbar, denn es würden etwa 4,5 Millionen Konserven Jahr für Jahr benötigt. Doch dieser lebenswichtige Stoff werde immer knapper, so dass es selbst an großen Kliniken immer wieder zu Engpässen komme. Gerade in den Sommermonaten fehle es oft an Nachschub. In dieser Zeit höre man es aus den Krankenhäusern immer öfter, dass zwar alle Notfälle und dringlich zu behandelnde Patienten mit Blut versorgt, aber geplante Operationen immer wieder verschoben würden.

Blutspenden, sagte Tessmer, kämen ohne Ansehen der Person den Menschen zugute, die zum Überleben dringend auf Blut oder Blutpräparate angewiesen sind. Es gehe nicht um Gewinn, mit Blutspenden werde kein Handel getrieben. "Sie geben Ihr Blut unentgeltlich und freiwillig ab, und Ihre Spenden erreichen genau die Bedürftigen, die sie dringend brauchen." Die engagierten Blutspender würden uneigennützig handeln, was alles andere als selbstverständlich sei. "Sie handeln aus einem Gefühl der Verantwortung und Solidarität heraus", lobt der OB.

Im Namen der Stadt Coburg dankte Tessmer den treuen Blutspendern, denn sie hätten durch ihre vielfachen Spenden viele Leben gerettet. Jeder von uns könne in die Lage kommen, eine Blutspende zu benötigen. Deshalb der Appell des Stadtoberhauptes an alle Bürger: "Gehen Sie alle zur Blutspende!" Laut den Zahlen des vergangenen Jahres würden nur drei Prozent der Deutschen regelmäßig Blut spenden. Geehrt wurden für: 25 Blutspenden: Vera Fischer, Waldemar Kempf und Ute Kulla-Winkler 50 Blutspenden: Helmut Bergmann, Petra Braunschmidt, Andreas Forkel, Thomas Janson, Uwe Wäschenfelder und Matthias Wimmer 75 Blutspenden: Gudrun Hofmann und Rüdiger Jörg 100 Blutspenden: Friedhold Göhring, Klaus Klatt, Carola Sych, Volker Leitzinger, Katharina Siebert und Daniel Forkel

Im Rahmen dieser Ehrung wurden auch ehrenamtliche Blutspenderhelfer ausgezeichnet. In dankbarer Anerkennung der Förderung unserer Arbeit im Dienste der Humanität dankte der Blutspendedienst des BRK für eine mehr als 35-jährige Tätigkeit.

Ausgezeichnet wurden Waltraud Geiger, Doris Scheler, Anneliese Bräcklein, Erika Wildt, Karin Trommer und Getraude Stühlein. des