Stadt belohnt ehrenamtliches Engagement

Die bayernweite Ehrenamtskarte gibt es seit geraumer Zeit auch im Landkreis Kronach. Mit dieser Vorteilskarte, die ihren Inhabern Vergünstigungen für Einkäufe und vielerlei andere Aktivitäten gewährt, soll ehrenamtliches Wirken und freiwilliges Bürgerengagement, die Grundsäulen eines solidarischen Gemeinwesens, in besonderer Weise honoriert werden. Gerade in der Stadt und im Landkreis Kronach bringen sich enorm viele Menschen ehrenamtlich ein und erweisen dadurch der Gemeinschaft bzw. ihren Mitmenschen einen überaus wertvollen Dienst.

Diesen will nun auch die Stadt Kronach in besonderer Weise belohnen. Die jeweiligen Werk-ausschüsse des Kronacher Stadtrates, die für die Regelung von Angelegenheiten der Stadtwerke bzw. des städtischen Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs zuständig sind, haben in ihren letzten Sitzungen beschlossen, Inhabern der Ehrenamts- bzw. RedCard folgende Vergünstigungen zukommen zu lassen: Für die Rosenberg-Festspiele wird ein Rabatt von sieben Euro pro Eintrittskarte gewährt. Tickets für die Festung Rosenberg sowie die dortigen Museums- und Führungsangebote gibt es je nach Ticketart um 2 bis 4 Euro verbilligt.

Ermäßigte Eintrittspreise gelten für die Karteninhaber auch im Crana Mare: Die Saisonkarte für das Hallenbad kostet 65 Euro weniger, die Saisonkarte für das Freibad 15 Euro weniger als der reguläre Preis und die Kombikarte ist ebenfalls um 65 Euro reduziert.

Vergünstigungen in Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte gibt es aber nicht nur in Kronach, sondern in allen teilnehmenden Städten und Landkreisen im Freistaat Bayern. Sie sollen gleichzeitig ein Dankeschön für all diejenigen sein, die schon bisher viel für die Allgemeinheit leisten, zum anderen aber auch Ansporn für weiteres ehrenamtliches Engagement.

"Unentgeltlicher Einsatz mit anderen und für andere ist für viele Kronacher Mitbürgerinnen und Mitbürger schlicht eine Selbstverständlichkeit. Nicht wenige sehen es sogar als ihre Pflicht an, in beispielhafter und vielfältiger Weise ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu wirken", zeigt sich Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein stolz angesichts der Einsatzfreude in der Bevölkerung. Lobenswerte Beispiele gebe es viele. red