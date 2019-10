Stadt Bamberg bittet um Mithilfe bei der aktuellen Seniorenbroschüre

Seit 1999 gibt es die Broschüre "Älter werden in Bamberg". Sie ist für viele Senioren zum wichtigen Nachschlagewerk geworden. Leider ist die letzte Auflage vergriffen und soll daher nun neu aufgelegt werden. Um die beliebte Broschüre auf den neuesten Stand zu bringen und um die Versorgung der Bürger mit dieser so wichtigen Informationsquelle sicherzustellen, bittet das Seniorenbüro der Stadt Bamberg die Leser um Mithilfe: Wer einen Eintrag vermisst oder weiß, dass es ein Angebot leider nicht mehr gibt oder Adresse, Telefonnummer oder anderes sich geändert haben, kann sich per Mail an: seniorenbuero@stadt.bamberg.de oder per Anruf unter Tel. 0951/ 871514 an das Seniorenbüro wenden und diese Korrekturen oder Ergänzungen weitergeben.

"Älter werden in Bamberg" bietet Senioren einen umfassenden Überblick über alle seniorenrelevanten Angebote in der Stadt Bamberg. In insgesamt zwölf Kapiteln können diese sich informieren über entlastende Hilfen, die einschlägigen Informations- und Beratungsstellen sowie finanzielle Hilfen. Sie erhalten einen Einblick in die Pflegelandschaft Bambergs und lernen die vielfältigen Angebote im Bereich Bildung, Freizeit und Kultur kennen.

Die Broschüre umfasst 260 Seiten, was zeigt, wie umfangreich die Beratungs- und auch Kulturlandschaft Bambergs sich gestaltet. red