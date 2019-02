Stadelhofen Schlusslicht

Das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" hat im Landkreis Bamberg eine Quote von 17,2 Prozent erreicht. 19 987 Landkreisbürger haben sich in den 36 Landkreisgemeinden die Unterstützerlisten eingetragen, berichtet das Landratsamt. Stimmberechtigt waren 116 152 Menschen. Spitzenreiter ist die Gemeinde Gundelsheim mit einer Quote von 24,48 Prozent. Die geringste Zustimmung für das Volksbegehren gab es in Stadelhofen, wo sich 7,55 Prozent der Stimmberechtigen in die Listen eintrugen. Weitere, noch nicht gemeldete Ergebnisse: Burgwindheim (11,99 %), Ebrach (15,87 %), Frensdorf (19,98 %), Litzendorf (22,27 %), Memmelsdorf (21,16 %). red