Stadel bald das ganze Jahr?

Zum Artikel "Der Stadel-Aufbau startet" (BR vom 2. Juli) wird uns geschrieben: Echt? Das kann doch nicht der Ernst sein? Den Bierfest-Stadel zum Altstadtfest? Wer kann sich noch erinnern an die Zeit, als es vom Holzmarkt bis zum Röhrenplatz viele kleine Veranstaltungsorte gab - viele gemütliche kleine Ecken mit Live-Musik. Es machte Spaß, durch die ganze Innenstadt zu schlendern und die musikalische und kulinarische Vielfalt zu genießen. Das ist lange her - und das Altstadtfest hat sich leider auf den Innenstadtkern konzentriert - mit höchstens noch halb so vielen Bühnen.

Und jetzt soll tatsächlich auf dem EKU-Platz das Bierzelt schon zum Altstadtfest stehen? Als übermächtig großer Veranstaltungsort? Oder wozu soll das gut sein? Unabhängig davon, dass dann auch für fünf Wochen diese Parkplätze wegfallen. Ich kann und will es nicht glauben.

Da zählt wohl offensichtlich wieder mal nur die Aussicht auf noch mehr Geld, das man dort zu verdienen hofft... Was kommt als nächstes? Bierfest-Stadel das ganze Jahr? Da kann man dann die Wochen- und anderen Märkte drunter abhalten oder das Weihnachtsdorf im Winter drinnen aufbauen. Meiner Meinung nach eine Entwicklung in die falsche Richtung!

Thomas Schönheiter

Mainleus