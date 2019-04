Stabwechsel bei der Soldatenkameradschaft Stadtsteinach

Neuwahlen und Ehrungen standen im Vordergrund der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft Stadtsteinach. Vorsitzender Robert Dütsch bedankte sich für das stets gute Miteinander in seiner 28-jährigen Zeit als Vorsitzender und kündigte an, sein Ehrenamt in jüngere Hände zu legen. Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Schriftführer André Dütsch einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Willi Ultsch und Kassier Klaus Göldel. Neuer Schriftführer ist Georg Rohbogner. Die Reservistenbetreuer Patrick Taugs und Manuel Ott bleiben im Amt. Beisitzer sind Otto Erl, Reiner Klenk, Edwin Lindner, Lothar Merbig, Manfred Ott und Simon Ott. Die Kasse prüfen Raimund Ortlieb und Tobias Dütsch. Als Fahnenträger fungieren Manuel Ott, Georg Rohborgner, Patrick Taugs und Willi Ultsch.

Auf Vorschlag des neuen Vorsitzenden André Dütsch wurde sein Vorgänger Robert Dütsch einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Lothar Merbig wurde zum Ehrenmitglied bestimmt.

Robert Dütsch hatte eingangs die aktuelle Mitgliederzahl auf 82 Personen, davon 18 Ehrenmitglieder, beziffert. Die Stadtsteinacher Kameraden nahmen an verschiedenen Veranstaltungen teil, unter anderem an der Friedenswallfahrt in Neuengrün und am Kreisvergleichsschießen in Stadtsteinach. Nach der Schließung des bisherigen Vereinslokales "Goldener Hirsch" fand die Kameradschaft im Gasthof "Ratskeller" eine neue Heimstatt.

Bürgermeister Roland Wolfrum bedankte sich beim neuen Ehrenvorsitzenden für seine weit über 30-jährige aktive Zeit in der Führung der Stadtsteinacher Soldatenkameradschaft, besonders für seine 28 Jahre als Vorsitzender.

Der Bezirksvorsitzende Gottfried Betz sagte: "Wir sollten weiterhin so aktiv bleiben wie wir es sind." Er gratulierte dem neuen Ehrenvorsitzenden und sprach ihm seinen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit aus. Die Landesfriedenswallfahrt findet 2019 in Violau bei Augsburg statt. Auch Kreisvorsitzender Georg Spindler freute sich über die reibungslosen Neuwahlen. Dem Ehrenvorsitzenden Robert Dütsch dankte er für seine stets gute und vorbildliche Arbeit. Klaus-Peter Wulf