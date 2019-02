Stabwechsel bei der Schützengilde

Bei der Schützengilde Höchstadt ging eine Ära zu Ende: Vorsitzender Werner Fumy und Schützenmeister Albert Dresel legten ihre Ämter in jüngere Hände. Nach den Neuwahlen präsentierte sich eine deutlich verjüngte Vereinsführung: Neuer Vorsitzender ist Holger Weirowski, sein Stellvertreter ist Stefan Schwarzmann. Zum neuen Schützenmeister wählte die Mitgliederversammlung Alexander Weigt. Zuvor wurde Werner Fumy per Mitgliedervotum zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die Wahlen leitete Zweiter Bürgermeister Günter Schulz (SPD). Im proppenvollen Vereinsheim ging der Führungswechsel sehr harmonisch über die Bühne. Abgestimmt wurde per Handzeichen. "Eine gute Mischung zwischen neuen und erfahrenen Vorstandsmitgliedern", lobte Schulz denn auch nach der Wahl.

Holger Weirowski scheint der richtige Mann am richtigen Platz zu sein. Der neue Frontmann der Schützengilde ist als Unternehmer und Geschäftsführer unter anderem auch im Baubereich tätig. Und bei der Schützengilde steht eine Baumaßnahme - die Einhausung und Modernisierung des Hundert-Meter-Schießstandes - an. Seit etwa vier Jahren gehört Weirowski dem Verein an. Als er der Schützengilde beitrat, absolvierte er zugleich auch die Jägerprüfung. Seine Ehefrau und zwei Kinder brachte er gleich mit in die Reihe der Schützen. Aus der alten Vorstandsriege wurden Schriftführerin Stefanie Gumbrecht, Kassier Josef Dürrbeck und die Kassenprüferinnen Ute Dreßel und Tanja Hilpert wiedergewählt.

Nach der Wahl versicherte die neue Führungs-Troika, für den 260 Mitglieder starken Traditionsverein ihr Bestes geben zu wollen. Immerhin mit dem Gedanken, die "alte Mannschaft" noch im Hintergrund zu haben. Sei es nötig, wolle man gerne auf die langjährigen Erfahrungen des bisherigen Führungsteams zurückgreifen. Allerdings soll auch neuer Schwung in den Traditionsverein kommen. "Mehr Veranstaltungen und damit auch mehr Geselligkeit", wünscht sich der neue Vorsitzende.

Das Team Werner Fumy/Albert Dresel hatte seit 21 Jahren die Geschicke der Höchstadter Schützen geleitet. Gleichzeitig hatten sie die Zügel in die Hand genommen und waren jetzt auch gemeinsam abgetreten. Zuvor hatten beide schon in anderen Vereinsfunktionen Erfahrungen gesammelt. "Die Kameradschaft war hervorragend", fand Werner Fumy zurückblickend. Viele Mitglieder hätten sich seit der Schulzeit gekannt.

In der Ära Fumy/Dresel wurde vor einigen Jahren der 25-Meter-Pistolenstand neu gebaut und der Zehn-Meter-Stand für Luftgewehr auf elektronische Funktion umgestellt. Dass nun der Hundert-Meter-Stand eingehaust werden soll, sei der immer näher rückenden Wohnbebauung geschuldet, sagte Werner Fumy. In seiner langen Geschichte hatte der Verein schon viele verschiedene Standorte gehabt. Von seinem derzeitigen Domizil, das unter der Ägide von Lorenz Plätzer gebaut wurde, wolle man nicht wieder "verdrängt" werden.

Für den langjährigen Schützenmeister Albert Dresel, der zugleich das Amt des Zweiten Vorsitzenden ausübte, hat das Schützenwesen viel mit Tradition zu tun. "Ich bin hineingewachsen, habe viel gelernt und ich bleibe bis zum letzten Atemzug", sagte Dresel. Im jugendlichen Alter von 16 Jahren ist er zur Schützengilde gekommen. Als 17-Jähriger hatte er schon das Amt des Dritten Schützenmeisters inne.

Für 25-jährige Treue zur Schützengilde wurden Michaela Fumy, Katrin Fumy, Sigmund Bickel, Klaus Ehrlinger und Georg Roth geehrt. Siegfried Dennhardt, der seit 65 Jahren Mitglied ist, und Theodor Kästner, der für 50-jährige Zugehörigkeit geehrt werden sollte, konnten nicht anwesend sein.

Evi Seeger