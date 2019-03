Stabwechsel bei den Gartenfreunden

Weisendorf - Die drohende Auflösung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Weisendorf konnte bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgewendet werden. Bei der Jahresversammlung war niemand bereit gewesen, den Vorsitz zu übernehmen. Dabei betreibt der OGV mit seinen über 600 Mitgliedern eine sehr erfolgreiche Vereinsarbeit und gehört mit zu den aktivsten Vereinen im Kreisverband Erlangen-Höchstadt, wie Kreisvorsitzender Otto Tröppner bei der gut besuchten Versammlung bestätigte. In den Mittelpunkt seines Grußwortes stellte der Kreisvorsitzende die erfolgreiche Jugendarbeit des OGV.

Der Obst- und Gartenbauverein Weisendorf prägt seit mehr als 100 Jahren das gesellschaftliche und kulturelle Geschehen im Markt Weisendorf entscheidend mit. Für den rührigen bisherigen Vorsitzenden Frank Münch, der mit großer Erleichterung die Vorstandsglocke an seine Nachfolgerin übergeben konnte, war die außerordentliche Mitgliederversammlung aber auch der Anlass, allen zu danken, die sich Jahr für Jahr immer wieder in die Arbeit des Vereins einbringen.

So bestätigte Münch dem Markt Weisendorf ebenso wie den übrigen Vereinen eine hervorragende Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander. Dass es mit dem OGV weitergeht, nahm auch Zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein zum Anlass, sich beim Verein und seiner Führung zu bedanken. Er betonte, dass er auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit hoffe.

Wie der Rechenschaftsbericht des bisherigen Vorsitzenden bewies: Der OGV bringt sich bei vielen vereinsübergreifenden Aktivitäten in Weisendorf ein, übernimmt dabei manche Führung und Traditionspflege, berät und hilft Bürgern wie Mitgliedern bei seinem ureigensten Thema, der Gartenpflege.

Nachwuchs ist gesichert

Und der OGV ist ein starker Träger äußerst attraktiver und fantasievoller Jugendarbeit. Kreativität ist besonders gefragt, so beim Wasserspielplatz und dem eigens für den Nachwuchs angelegten Garten samt Bienenstöcken und Barfußpfad. Die Kinder und Jugendlichen sind auch beim jährlichen Maibaumaufstellen und mit eigenem Wagen beim Faschingszug dabei sowie natürlich auch beim Weisendorfer Markt.

Im Jahreslauf hat in der Vereinsarbeit der Weisendorfer Gartenfreunde Fachliches hohen Stellenwert, seien es Vorträge und Kurse zu Kräutern oder Bäume schneiden. Kreisvorsitzendem Otto Tröppner "geht in Weisendorf immer das Herz auf", weil der so aktiv und rührig sei, lobt er.

Wie Frank Münch abschließen erklärte, wolle er sich keinesfalls zurückziehen, sondern auch weiterhin im Verein mitarbeiten und die Arbeitsstammtische sowie Veranstaltungen besuchen und seine Nachfolgerin aktiv unterstützen. sae