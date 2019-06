Stabiler Meister, stabiler Vorstand

Nachdem der TV Jahn Winkels e.V. nach Jahrzehntelangem Kampf in der B-Klasse in diesem Jahr mit einem hervorragenden Team endlich in die A-Klasse aufsteigt, zeigte sich der Winkelser Verein auch in seiner Generalversammlung als stabil.

Das Motto des Vereins geht zurück auf den eigenen Aufruf des Teams der 1. Mannschaft, sich seiner eigenen Stärke bewusst zu werden und nicht zu schnell den Kopf und das Vertrauen in sich selbst zu verlieren - eben stabil bleiben. Mit dieser Philosophie besiegelt die Mannschaft den Aufstieg und die Mitgliederversammlung den neuen Vorstand.

Sportangebot erweitert

"Hört nicht auf euch zu bewegen! Nach jedem Training geht es mir besser als davor!", appellierte der erfahren Gymnastik-Trainer Walter Renninger an die rund 60 Anwesenden.

Während der Berichte der Abteilungsleiter wird klar, dass das Sportangebot des Vereins in den letzten zwei Jahren deutlich erweitert wurde. Neben den traditionellen Kursen wie "Gymnastik für Alle", dem Step-Aerobic und dem beliebten Kinderturnen stützt sich der Verein auch auf neue Praktiken wie das High Intensity Intervall Training, Zumba, Yoga und Kinderyoga sowie einer neu gegründeten Mädchenturngruppe. Künftig soll es außerdem eine Tanzgruppe geben. Seit dem Sommer 2018 gibt es sogar eine Kooperation mit dem EC Wölfe Bad Kissingen, deren Juniorteam die Jahnhalle für Ihr Sommertraining nutzt.

Verein auf Erfolgskurs

Der TV Jahn Winkels wächst in jeder Hinsicht. Sowohl das Sportangebot als auch die Mitgliederzahlen steigen stabil an. Derzeit verzeichnet der Verein rund 400 Mitglieder, was einem Anstieg um rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dieser positive Trend ist sicherlich auf das vielfältige Angebot, das Preis-Leistungsverhältnis und vor allem auf die neu erblühte Stimmung im Verein zurückzuführen, so der Verein. Hier sieht der TV Jahn Winkels e.V. auch seinen gesellschaftlichen Auftrag; nämlich jedem Zugang zur Gemeinschaft und zum Spaß am Sport zu ermöglichen. Die Turbulenzen der letzten Jahre konnte der Verein mit dieser Wahl nun endlich hinter sich lassen. Im ersten Anlauf wurden alle Vorstandsposten besetzt. Mit absoluter Mehrheit und ohne Gegenstimmen wurden der Präsident Holger Buczynski, der Vizepräsident Bernd Hillenbrand und die Schriftführerin Larissa Renninger im Amt bestätigt. Der ehemalige Kassier Markus Otto wechselt ebenfalls in das Amt des stellvertretenden Präsidenten, dafür übernimmt Maik Schneider den Posten des Kassiers. Zum Sportbeauftragten wird Michael Müller gewählt. Der Verwaltungsbeirat besteht künftig aus Manuela Otto, Bettina Schaule, Pia Laube, Maximilian Maier, Thomas Wittmann und Florian Hedrich.

Noch mehr Sportler

Noch mehr Sportler brauchen die Kinder- und Jugendfußballmannschaften des TV Jahn Winkels. Für die 2017 neu gegründete U7/U9-Mannschaft werden noch viele Spieler gesucht. Auch für die neue Tanzgruppe braucht es noch zahlreiche Teilnehmer.

In naher Zukunft kommen große Ausgaben auf den gemeinnützigen Verein zu. Die Erneuerung der Heizung muss bald möglichst vorgenommen werden und auch das Dach der Jahnhalle muss saniert werden. Dafür sammelt der Verein dieses Jahr Spenden und vermietet Werbeflächen, um die anfallenden Kosten im fünfstelligen Bereich decken zu können.

Weitere Informationen dazu finden sich unter tvjahnwinkels.de oder www.facebok.de/tvjahnwinkels. Kontakt: tvjahnwinkels@gmx.de