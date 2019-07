Stabfigurenspiel in der Grundschule

Die Harzer Puppenbühne ist mit dem Stabfigurenspiel "In 80 Tagen um die Welt" am Sonntag, 21. Juli, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule Egloffstein zu Gast. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Stück spielt um die Zeit der Weltausstellung 1889 in Paris. Auf den Besucher warten die neuesten Erfindungen der Menschheit wie zum Beispiel die elektrische Kerze, das Grammophon und vieles mehr. Das Kernstück der Ausstellung ist ein riesiger Apparat voller Zahnräder, der zeigt, dass es möglich ist, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Zielgruppe sind Erwachsene und junge Leute ab zehn Jahren, Spieldauer 80 Minuten, dazwischen gibt es eine Pause. Karten (15 Euro Erwachsene, zwölf Euro ermäßigt) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Egloffstein und an der Tankstelle in Egloffstein sowie an der Abendkasse. red