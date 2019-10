Staatswald gesperrt

Der Forstbetrieb Nordhalben (Bayerische Staatsforsten) führt am Samstag, 12. Oktober, ganztägig eine großräumige Bewegungsjagd in den Staatswäldern Heinersberger Wald und Rothmaisel im Gemeindegebiet Nordhalben (Ortsteil Heinersberg) durch. Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, den gesamten Staatsforstkomplex in der Zeit von 8 bis 17 Uhr zu sperren und das Betretungsrecht für diese Zeit einzuschränken. In diesem Zusammenhang wird auch die Kreisstraße KC 23 vom Nordhalbener Ortsteil Grund über Heinersberg nach Langenbach voll gesperrt. Für die Heinersberger besteht vormittags die Möglichkeit, in Richtung Langenbach zu fahren, und nachmittags in Richtung Nordhalben. Die Ortsverbindungsstraße Dürrenwaider Hammer bis Langenbach wird zwischen 13.30 und 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. red