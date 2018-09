Staatsstraße wird erneuert

Am Montag hat das Staatliche Bauamt Bamberg mit der Erneuerung der Staatsstraße 2276 zwischen Walsdorf und Erlau begonnen. Im 1. Bauabschnitt wird die Staatsstraße zwischen der Einmündung Friedhofsstraße in Walsdorf und der Einmündung Erlenweg in Erlau erneuert. Die Staatsstraße wird hierfür für den Verkehr bis voraussichtlich zum 28. September vollständig gesperrt.

Parallel dazu erfolgen im 2. Bauabschnitt der Einbau einer Querungshilfe und der Umbau der Bushaltestellen in Erlau. Hierzu wird die Staatsstraße halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle bis 12. Oktober vorbeigeleitet. Im Anschluss die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt von Erlau erneuert. Die Ortsdurchfahrt wird auch hierfür für den Verkehr vollständig gesperrt. Während der beiden Vollsperrungen wird der Verkehr aus Richtung Bamberg bzw. aus Richtung Waizendorf über Burgebrach und Steinsdorf umgeleitet. Der aus Richtung Priesendorf bzw. Schönbrunn kommende Verkehr wird über Steinsdorf, Burgebrach und Debring umgeleitet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 30. Oktober andauern. red