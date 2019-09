Ganze Arbeit hat der Straßenbautrupp der Firma Strabag aus Neudrossenfeld im Bereich der Ortsdurchfahrten von Hegnabrunn und Neuenmarkt geleistet. Wie angekündigt, brachte er punktgenau am Samstag die Asphaltdeckschicht auf der Staatsstraße 2183 auf. Gestern war noch Zeit zum Austrocknen. Spätestens morgen wird die Staatsstraße wieder ungehindert passierbar sein. Unser Bild entstand in Hegnabrunn an der Einmündung zur Lindenstraße. Foto: Werner Reißaus