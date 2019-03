Staatsstraße ab Montag gesperrt

Wegen Waldarbeiten an den Hängen muss die Staatsstraße 2195 zwischen Presseck und Stadtsteinach von Montag, 8 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr, gesperrt werden. Die Sperrung ist erst "am halben Berg" ab der Abzweigung nach Schwand gekennzeichnet, für Laster besteht dort keine Wendemöglichkeit. Die Umleitungsstrecke beginnt bergabwärts bereits am Ortsausgang von Presseck nach rechts über Wartenfels und Zettlitz und dann weiter zur Bundesstraße 303. red