Staatsstraße 2191 seit Montag gesperrt

Das Staatliche Bauamt Bamberg hat mit den Bauarbeiten für die Erneuerung des Erhardsmühlbachdurchlasses in der Ortsdurchfahrt von Kleinziegenfeld begonnen. Für die Fertigstellung des Durchlasses und die Angleichung der bestehenden an die neue Fahrbahn und zur Neugestaltung ist eine vollständige Sperrung der Staatsstraße 2191 notwendig. Der Pkw-Verkehr wird über Weiden und Fesselsdorf (Kreisstraße LIF 19) und die Staatsstraße 2190 bzw. in Gegenrichtung umgeleitet. Der Lkw-Verkehr von Weismain in Richtung Hollfeld wird ebenfalls über Weiden und Fesselsdorf und die Staatsstraße 2190 umgeleitet. In Richtung Weismain verläuft die Lkw-Umleitung über die Staatsstraße 2190 und weiter über Modschiedel und Wunkendorf (LIF 12). Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis 7. Juni andauern. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 220 000 Euro. red