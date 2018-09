Staatspreis für Leistung

Erfolge bei der Ausbildung haben mittlerweile Tradition bei "Dr. Wahler & Kollegen, Zahnärzte". In diesem Jahr wurde Anna-Maria Schneider mit dem Preis der Bayerischen Staatsregierung für ihre hervorragende Leistung ausgezeichnet. Anna-Maria Schneider bestand die Abschlussprüfung als Prüfungsbeste und strebt nun ein Studium an. Pia Köhler hat ihre Prüfung mit "sehr gut" bestanden und übernimmt in der Zahnarztpraxis Dr. Wahler & Kollegen verantwortungsvolle Aufgaben. Die Chefs Dr. Robert Wahler, Dr. Kristin Wahler und Tobias Wahler gratulieren ihren erfolgreichen Mitarbeiterinnen und freuen sich mit dem gesamten Praxisteam über die tollen Erfolge. Am 1. September haben wieder neun junge Damen ihre Ausbildung begonnen. Mit dabei ist auch wieder eine Zahntechnikerin. Mehr als 100 junge Menschen wurden in den vergangenen 35 Jahren ausgebildet. red