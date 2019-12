Staatspreis für herausragende Leistungen

Auch dieses Jahr darf sich die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg darüber freuen, eine ihrer Auszubildenden im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege für ausgezeichnete Leistungen zu ehren. Weil sie zudem zu den Besten in Bayern gehört, wurde ihr auch der Bayerische Staatspreis überreicht. Gemeint ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin Stefanie Starklauf, die im vergangenen März ihre Ausbildung beendete. Dabei erzielte sie hervorragende Leistungen. Ihre Abschlussprüfung bestand sie mit überdurchschnittlichen Noten.

Gemeinsam mit stellvertretendem Geschäftsführer Harald Poßer, Betriebsleiter der Steigerwaldklinik Sebastian Götz und Pflegedienstleiter Herbert Pflaum wurde die nun ausgelernte Schülerin zu einer kleinen Feierstunde mit Imbiss eingeladen, um ihr zu diesen ausgezeichneten Leistungen zu gratulieren. "Wir freuen uns und sind sehr stolz, eine solch herausragende und engagierte Mitarbeiterin bei uns im Unternehmen zu haben. Umso mehr freut es uns, dass sie sich für eine Übernahme in der Steigerwaldklinik entschieden hat", betonte Herbert Pflaum.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg bietet jährlich verschiedene Ausbildungsberufe an, heißt es in der Mitteilung. Bei den pflegerischen Ausbildungen steht die GKG in Zusammenarbeit mit der Bamberger Akademie. red