Staatsminister Thorsten Glauber ist zu Gast

Der Wahlkampfauftakt der Freien Wähler im Landkreis Bamberg findet am Sonntag, 26. Januar, statt. Der Staatsminister ist dabei im Gespräch mit dem Landratskandidaten Bruno Kellner und den Bürgermeisterkandidaten. Die Reise von Thorsten Glauber beginnt im westlichen Steigerwald bei den Freien Wähler-Gruppierungen Ebrach um 13 Uhr ("Klosterbräu"), in Burgebrach um 14 Uhr (Kulturraum) und zum Abschluss (18 Uhr) geht es nach Stegaurach in den Saal des Landgasthofes "Windfelder am See". Begleitet wird der Umweltminister neben Bruno Kellner vom Stegauracher Bürgermeister Thilo Wagner sowie den Kreistagskandidaten und Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler-ÜWG Bamberg Land. In Stegaurach beginnt um 18 Uhr das Rahmenprogramm. Bruno Kellner und Thilo Wagner werden die Ziele der Freien Wähler auf Gemeinde- bzw. Kreisebene präsentieren. Hauptredner wird Thorsten Glauber sein und bei seinem Vortrag wird er die Verknüpfung zwischen aktuellen Themen der Landespolitik mit der Kreis- und Gemeindepolitik herstellen. Für alle Anwesenden Kandidaten gibt es die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Im Anschluss können Fragen an den Umweltminister gestellt werden. red