Staatsbad stellt sich auf Tourismusbörse vor

Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist bis Sonntag, 10. März, auch Bad Kissingen vertreten. Ein Team der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH informiert zusammen mit der Stadt Bad Kissingen Fachbesucher und interessierte Gäste über Neuigkeiten, Urlaubsangebote und Übernachtungsmöglichkeiten im Staatsbad, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr als 10 000 Aussteller

Auf der Reisemesse erleben Besucher die gesamte Welt des Reisens an einem Ort: Über 10 000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern und Regionen präsentieren ihre Destinationen und Angebote in insgesamt 26 Hallen. Bad Kissingen als größtes bayerisches Staatsbad ist mit einem Stand in der Bayernhalle präsent. Vor Ort sind Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, Kathrin Betzen, Leiterin der Abteilung Marketing, Hanna Heusinger, Assistenz der Geschäftsführung, sowie Oberbürgermeister Kay Blankenburg und ein Team des Kissinger Sommers.

Kontakte knüpfen

Die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH nutzt die ITB für Termine mit Reiseveranstaltern, Agenturen und überregionalen Pressevertretern. "Die ITB bietet eine gute Gelegenheit, mit unterschiedlichen touristischen Anbietern in Kontakt zu treten und sich über Neuigkeiten, aktuelle Tourismus-Trends und Entwicklungen auszutauschen. "Zudem treffen wir uns dieses Jahr unter anderem mit Reiseveranstaltern für Gesundheits- und Kulturreisen, da dieser Bereich für Bad Kissingen als Gesundheitsstandort interessante Möglichkeiten bieten kann", erklärt Sylvie Thormann. In Zeiten der Digitalisierung sind digital aufbereitete Informationen ein wichtiger Teil eines guten Gästeservices. Zu diesem Thema wird sich die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH auf der ITB mit Agenturen treffen, die auf digitalen Content sowie dessen Erstellung und gezielte Verbreitung spezialisiert sind.

Offen für Besucher

Private Besucher können am Samstag, 9. März, und Sonntag, 10. März, auf der ITB fremde Kulturen kennenlernen und sich für die nächste Reise inspirieren lassen. Bad Kissingen hält für die Besucher umfangreiches Informationsmaterial zum Mitnehmen zur Verfügung und inspiriert auch mit Urlaubsmotiven auf einem Großbildschirm zu einer Reise in die Region. red