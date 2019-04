Staatsarchiv geschlossen

Das Staatsarchiv Bamberg in der Hainstraße 39 ist am Mittwoch, 10. April, für den Benutzerverkehr geschlossen. Dies teilte das Archiv in einer Pressemitteilung mit. Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten (Mo, Do 8-16 Uhr, Di, Mi 8-18 Uhr, Fr 8-12.30 Uhr). red