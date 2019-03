"Staatsanwalt" aus Berlin am Telefon

Zu einem versuchten Betrug an einer 26-jährigen Redwitzerin kam es am Donnerstagmorgen. Die Frau erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts aus Berlin. Dieser gab an, dass die Frau aufgrund einer früheren Gewinnspielteilnahme Schulden habe. Er legte eine außergerichtliche Einigung nahe. Es wurde die Telefonnummer des vermeintlichen Gewinnspielbetreibers übermittelt. Die Geschädigte rief diesen an. Nachdem der Redwitzerin erzählt wurde, dass sie 900 Euro in die Türkei überweisen solle, kam ihr dies "spanisch" vor und sie informierte die Polizei. Der 26-Jährigen entstand zum Glück kein Schaden. pol