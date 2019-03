Staatliche Ehrungen für Wörlsdorfer Feuerwehrleute

Im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr wurden Volker Heublein, Werner Gradel und UIrich Biesenecker von Kreisbrandrat Manfred Lorenz und im Einvernehmen mit der Gemeinde Sonnefeld, vertreten durch Bürgermeister Michael Keilich (CSU), für 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem staatlichen Feuerwehrehrenzeichen bedacht. Die Laudationes dazu hielt Kreisbrandmeister Jochen Mann, der den Werdegang der Geehrten Revue passieren ließ.

Kommandant Ulrich Biesenecker sagte in seinem Jahresrückblick, die 16 Aktiven seien bei acht Einsätzen gefordert gewesen. Daneben hätten zehn Übungen stattgefunden, unter anderem eine im Rahmen der Aktionswoche in Wörlsdorf. Die Wehr habe an fünf Tagungen und Besprechungen sowie am 150. Jubiläum der Feuerwehr Mitwitz teilgenommen. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Mirko Hempfling, blickte auf das gesellige Leben des 76 Mitglieder umfassenden Vereines zurück und stellte fest: "Es wäre schön, wenn das eine oder andere Mitglied, gerne auch weibliche, sich zu unserem Team gesellen könnte."

Bürgermeister Michael Keilich bezeichnete das Vereinsheim der Feuerwehr als die Kommandozentrale im dörflichen Geschehen und betonte: "Hier wird das Haus am Laufen gehalten." "Die Feuerwehr hier ist klein, aber oho", fügte er hinzu. In Wörlsdorf sehe man, dass die Feuerwehr gebraucht wird, meinte Kreisbrandmeister Jochen Mann, und Kreisbrandrat Manfred Lorenz, der sich stolz auf die geehrten Kameraden zeigte, sprach den Dienst von Frauen an: Sie sollten nicht ausgespart werden, denn so könnte man die Personalprobleme lösen. Doris Weidner