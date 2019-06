Staat und Kirche in der neuen Republik

1918/1919: Durch den Sturz der Monarchie und durch die neue Verfassung entstand für die Kirchen und Religionsgemeinschaften eine ganz neue Situation. Eine Neuregelung war dringend nötig, aber wie? Diesem Thema widmet sich Alfred Hierold, emeritierter Professor für Kirchenrecht, in seinem Vortrag am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr, im Großen Saal des Alten E-Werks. Der Abend ist Teil der Vortragsreihe zum Jubiläum "100 Jahre Bamberger Verfassung (1919-2019)", das innerhalb des Semester-Fokusthemas "Demokratie in Bayern" beleuchtet wird. Die Vortragsreihe ist eine Kooperation der VHS Bamberg Stadt mit dem Stadtarchiv Bamberg, dem Historischen Verein Bamberg und der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Der Eintritt ist frei. red