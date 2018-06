Staat fördert Mehrkosten

kpw



Positiv beschieden hat das Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg den Antrag des Marktes Marktleugast auf Förderung von Mehrkosten für das Dorfgemeinschaftshaus Steinbach . Es werden nunmehr Kosten von 527 795 Euro (vorher 465 793 Euro) bezuschusst. Der Eigenanteil der Marktgemeinde liegt bei zehn Prozent. Die Kosten für den Feuerwehrstellplatz betragen 255 504 Euro. Darauf erhält der Markt vom Freistaat einen Pauschalzuschuss von 57 500 Euro.Sabine Schreiber von der Kulmbacher Geschwister-Gummi-Stiftung , die für die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Marktleugast zuständig ist, hatte Bürgermeister Franz Uome über aktuelle Problemfälle informiert, die Bürgermeister Franz Uome in nichtöffentlicher Sitzung an die Ratsmitglieder weitergab.Uome berichtete von einem Gespräch mit Kreisfachberater Friedhelm Haun, der festgestellt habe, dass der Baumbestand in der Kastanienallee zur Kirche in Hohenberg beseitigt werden muss. Fünf Bäume müssten aus Sicherheitsgründen sofort, der Rest im Oktober gefällt werden. Haun empfahl eine Neupflanzung der Allee mit Kastanien, Bergahorn oder auch Linden. Franz Uome wird dies mit den Hohenberger Bürgern absprechen und Angebote einholen.Einstimmig hat sich der Gemeinderat für den Kauf eines Neufahrzeugs der Marke "Hansa Mehrzwecktransporter" für den Bauhof ausgesprochen, denn eine Reparatur des Altgerätes wäre unrentabel. Der Auftrag für die Lieferung ging an die Firma Beutlhauser Kommunaltechnik in Kulmbach zum Angebotspreis von 119 403 Euro.