St. Vitus Messe in der Stadtpfarrkirche

Der Gottesdienst zum Kirchweihfest am Sonntag, 10. November, in der Stadtpfarrkirche wird vom Kirchenchor unter der Leitung von Kantor Dieter Blum festlich gestaltet. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die festliche "St. Vitus-Messe" wurde erst 2017 von Hubert Zaindl komponiert und im selben Jahr mit seiner Frau Marianne Zaindl an der Orgel im bayerischen Burglengenfeld in der Pfarrkirche Sankt Vitus Uhr aufgeführt. Die Mitglieder des Kirchenchores treffen sich am Sonntag vor dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche. Geprobt wird auf der Empore. sek