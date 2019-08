St. Nikolaus ist jetzt ganz hell

Es ist noch gar nicht so lange her, da fuhr im Inneren der Nikolauskirche ein Bagger herum, der Boden wurde herausgerissen. Viele Freiwillige halfen bei dem Sanierungsprojekt mit, um die Vorbereitungen zu leisten.

In den vergangenen Wochen nun hat die Renovierung der Kirche eine wichtige Etappe erreicht. Darüber berichtet für die Kirchengemeinde Karl Löser.

Der Wand- und Deckenputz ist aufgebracht. Ebenso ist die farbliche Gestaltung mit einem frischen, hellen Anstrich abgeschlossen. Der Chorbereich mit der Gebetskapelle ist schon in seiner gesamten Schönheit zu bestaunen.

Der Abbau des umfangreichen Baugerüsts dauerte mehrere Tage. Jetzt kann der Kirchenraum in seiner ganzen räumlichen Fülle bewundert werden. Auch die Kreuzigungsgruppe ist wieder über dem Chorbogen zu sehen. Die Pfarrkirche St. Nikolaus erstrahlt wieder in einer hellen Farbe. Weil mittlerweile auch die Konturen des Opferaltars zu erkennen sind und bei den Seitenaltären der Holzverschlag beseitigt wurde, erscheint die Kirche in ihrer neuen (verkleinerten) Gestaltungsform.

Als Nächstes werden der Hochaltar und der Opferaltar wieder aufgebaut. Dabei müssen die Einzelteile des Hochaltars an seinem neuen Standort vor dem Chorbogen zusammengefügt werden. Auch die Marmorblöcke des Opferaltars werden beim Aufstellen des Altartisches wieder verwendet.

Danach werden die Rohre der Bodenheizung im ganzen Kirchenboden verlegt und der Estrich eingebracht. Mit dem Verlegen der Fliesen steht dann die nächste größere Arbeit an.

Die Kirchenverwaltung freut sich, dass die Renovierungsarbeiten auch über die Sommerurlaubszeit zügig vorangekommen sind. Man ist zuversichtlich, dass die Renovierungsarbeiten bis spätestens zu Weihnachten abgeschlossen sind und die Pfarrgemeinde wieder in ihrem gestalteten Gotteshaus feierlich Gottesdienste feiern kann. red