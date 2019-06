St. Matthäus feiert

Die evangelische Kirchengemeinde St. Matthäus Neuses feiert am Sonntag, 30. Juni, ihr Gemeindefest. Es beginnt um 10.30 Uhr mit einem familienfreundlichen Gottesdienst in der St.-Matthäus-Kirche unter dem Motto "Ein Garten voller Leben". Dabei werden die Konfirmanden vorgestellt. Es singt der Kinderchor. An den Gottesdienst schließt sich das Gemeindefest in und um die Kirche an. Neben Salaten, heißen Würsten, Kaffee und Kuchen gibt es Spiele für Kinder, ein Bibel- und Gesangbuchquiz, eine Kirchenrallye sowie die Erkundung der sonst nicht zugänglichen Winkel des historischen Kirchturms. red