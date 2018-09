St. Marien feiert Kirchweih

Jeweils am dritten Sonntag im September feiert Förtschendorf sein Kirchweihfest und gedenkt der Weihe seiner Filialkirche St. Marien vor 89 Jahren. Im Blick auf den 90. Gedenktag im kommenden Jahr sind die Vorbereitungen bereits angelaufen. Das Kirchweihprogramm beginnt bereits am morgigen Freitag, 14. September, mit der Bierprobe und dem Kirchweih-Bartlschießen des Kleinkaliber Schützenvereins Förtschendorf ab 18.30 Uhr im Schützenhaus. Am Kirchweihsonntag, 16. September, findet um 8.30 Uhr der Festgottesdienst in der St. Marienkirche mit Pater Helmut Haagen statt. Anschließend lädt die Feuerwehr Förtschendorf zum Frühschoppen am Feuerwehrhaus ein. Der Nachmittag ab 14 Uhr steht im Zeichen der Familien und der Kinder. red