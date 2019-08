St.-Kilian-Verein ehrt

Beim Patronatsfest des St.-Kilian-Vereins in Hallstadt standen Ehrungen im Mittelpunkt. Zunächst aber begann die Prozession zu Ehren des großen Frankenapostels mit einer Einführung an der St.-Anna-Kapelle. Dort ging Dekan und Präses Christoph Uttenreuther auf die Missionsarbeit des heiligen Kilian und deren Bedeutung für die Entwicklung des Glaubens in Franken ein. Beim anschließenden Frühschoppen begrüßte der Vorsitzende Markus Zirkel die Gäste.

Die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder für Max Stiefler (70 Jahre) und Baptist Christa (50 Jahre) werden aus privaten Gründen der Jubilare nachgeholt. Alle für 25 Jahre Vereinstreue im St.-Kilian-Verein Hallstadt zu Ehrenden waren auch persönlich erschienen. So wurden neben Ehrenmitglied Georg Then auch Michael Beck, Michael Förtsch, Peter Groh und Harald Wich mit der silbernen Verbandsmedaille ausgezeichnet und mit einem Vereinspräsent bedacht. mz