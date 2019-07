St.-Georgs-Pfarrei will mit ihren Pilgerreisen die Kirche bewegen

Seit 25 Jahren bietet die Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei alljährlich eine Pilgerreise als Pfarreifahrt an, die auch von vielen Interessierten genutzt wird, die nicht der Pfarrei angehören. Allein sechs Mal ging es nach Rom. Die internationale Sternwallfahrt der Partnerstädte Höchstadts, Krasnogorsk, Cas-tlebar, Kranichfeld und Swinemünde bleibt dabei besonders in Erinnerung. Papst Benedikt empfing die Höchstadter Gruppen immer wieder.

Je zwei Mal ging es nach Lourdes und Fatima, sechs Mal nach Polen, wo sich auch die Partnergemeinde der Pfarrei in Swinemünde befindet, sowie ins Heilige Land, nach Israel und Jordanien, auf den Jakobsweg nach Spanien oder auch nach Barcelona und Montserrat, in die Türkei, nach Oberitalien, Burgund, Österreich, aber auch nach Oberbayern auf den Spuren Papst Benedikts.

Heuer ist Einsiedeln das Ziel

Hinzu kamen 28 Reisen für Jugendliche und die Ministranten. Dabei wurde auch schon mal auf dem Ijsselmeer gesegelt. Nahezu 5000 Menschen machten während der vergangenen 25 Jahre von den Angeboten der St.-Georgs-Pfarrei Gebrauch, wie das Bayerische Pilgerbüro als Reiseagentur der Pfarrei berechnete.

Die Jubiläumsfahrt im August führt heuer in den schweizerischen Wallfahrtsort Einsiedeln. Monika Scharinger und Jürgen Neubarth vom Bayerischen Pilgerbüro München stellten zusammen mit Pfarrsekretärin Silvia Lohmann nach den Maßgaben von Dekan Kilian Kemmer ein einwöchiges abwechslungsreiches Programm zusammen. Natur, Kultur, Tourismus und Spiritualität stellen in einer klaren Prioritätensetzung nach den Wünschen des Reiseleiters Kemmer alljährlich die Eckpunkte der Pfarreifahrt dar. Heuer werden sich drei Busse und ein Jugendbus auf den Weg in die Schweiz begeben.

Konzert und Festakt

Neben dem Pilgerzentrum Einsiedeln werden von dort aus die Städte Chur, Luzern und Zürich anvisiert sowie die Wallfahrtsorte Sachseln und Flüeli. Schifffahrten und eine Bergwanderung für Lauftüchtige sowie die Oberalppasstour werden die Schweizer Natur und Bergwelt vor Augen führen. Natürlich feiern die Reiseteilnehmer auch gebührend das Jubiläum mit einem Konzert und einem Festakt im Fürstensaal des Klosters. Im Prospekt des Pilgerbüros findet man ein Zitat des Höchstadter Dekans, das den seelsorglichen Charakter der pfarreilichen Reisetätigkeit begründet: "Kirche muss sich bewegen. Der Glaube eines jeden Einzelnen wird durch eine Pilgerreise bewegt. Dadurch bewegen wir die Kirche." LM