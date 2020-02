St.-Georgs-Pfarrei unterstützt die Don-Bosco-Schule

Eine staatliche Schule mit dem Namen eines Heiligen kommt nicht häufig vor. Die Höchstadter Don-Bosco-Schule gedenkt alljährlich ihres Schulpatrons.

Der sympathische katholische Priester, der Ende des 19. Jahrhunderts als Jugendseelsorger und Streetworker in Turin wirkte, wollte in der Verarmung seiner damaligen Gesellschaft Jugendliche von der Straße weg hinein in eine Ausbildung führen. Die "wertvolle und segensreiche Arbeit der Pädagogen an der Don-Bosco-Schule unterstützen wir jedes Jahr gerne", meinte Stadtpfarrer Kilian Kemmer bei seinem Besuch zum Don-Bosco-Fest. Er dankte den Lehrern, dass sie den Kindern ein gutes zweites Zuhause bieten und zugleich das Gefühl einer Schulfamilie vermitteln und vorleben.

Spende für die Betreuung

Mit 2500 Euro unterstützt die St.-Georgs-Pfarrei die außerunterrichtliche Betreuung der Kinder. Schulleiterin Herlinde Jäckel und ihre Stellvertreterin Victoria Seefried nahmen die Spende zusammen mit den Schülersprechern entgegen. red