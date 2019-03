St. Georg wieder mit Gerüst

Das Gerüst steht wieder. Vergangene Woche wurde an der Ostseite der Höchstadter Stadtpfarrkirche ein Gerüst bis unters Dach gezogen. Aber nein, keine Angst, es gab keinen Pfusch bei der Sanierung von St. Georg, der jetzt wieder behoben werden müsste. "Es stehen noch Ausbesserungsarbeiten an, die so im Plan und im Kostenrahmen liegen", erklärt Dekan Kilian Kemmer.

Im Gradbereich, wo die Dachenden zusammenlaufen, muss alter Mörtel beseitigt, neu gemauert und verfugt werden. Als diese Maßnahme im Winter 2017 dran gewesen wäre, war es bereits zu kalt für Mörtelarbeiten. "Darum habe ich das Gerüst abbauen lassen. Es ist ja schließlich eine Geldsache, wenn das da rumsteht", so Kemmer.

Nun müssen die Handwerker eben noch einmal ran. Die kleineren Maurer- und größeren Dachdeckerarbeiten werden ab dieser Woche ausgeführt. Etwa eine Woche wird der Spuk dauern. Dann ist auch das geschafft.