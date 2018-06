St. Georg im Radio

red



St. Georg in Höchstadt wurde zur "Pfarrei der Woche" gekürt - unter rund 10 000 katholischen Kirchengemeinden in Deutschland. Der christliche Sender "Radio Horeb" überträgt am Sonntag, 1. Juli, um 10.30 Uhr live den Gottesdienst mit Dekan Kilian Kemmer , teilt der Sender mit. Davor werden ab 10 Uhr Höchstadt und die Pfarrei im Radio vorgestellt.Als "Pfarrei der Woche" präsentiert sich St. Georg ausführlich in Radio Horeb am Donnerstag, 28. Juni, um 13 Uhr. Dekan Kemmer spricht über "Karpfen, Kirche und Keller" als charakteristische Punkte der Region, die erfolgreiche Kirchenrenovierung und sein Leben als Priester. Nachzuhören ist das Interview auf www.horeb.de unter dem Menüpunkt "Programm - Pfarrei der Woche".Schwerpunkte des seit 20 Jahren bestehenden Senders sind Liturgie, Lebenshilfe, Spiritualität, Nachrichten und Musik. Die Station aus dem Allgäu hat 50 Mitarbeiter und finanziert sich aus Hörerspenden. Nach dem Radiogottesdienst am 1. Juli gibt es beim Hörertreffen im Pfarrheim die Möglichkeit, Mitarbeiter und Projekte des Senders kennenzulernen.In der Region Erlangen-Höchstadt ist Radio Horeb zu empfangen mit Digitalradio DAB+, einer eigenen Handy-App, Kabel analog (Frequenz 104,6), Kabel digital, Satellit, Telefon sowie auf der Internetseite www.horeb.org . Zahlreiche Sendungen können via Handy-App oder auf der Homepage als Podcast nachgehört werden. Ab Montag, 2. Juli, stehen im Pfarrbüro Höchstadt digitale Leihradios mit der blauen "Horeb-Taste" zum Ausleihen bereit, mit denen man das Programm des Senders kostenlos testen kann.