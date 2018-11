St. Georg hilft Flutopfern

Bei seiner Verabschiedung im September hatte Kaplan P. Binu Puthenkunnel von der Pfarrei St. Georg die Zusage für eine Spendenaktion zugunsten seiner Heimat Kerala erhalten. In dem indischen Bundesstaat kam es im August zu einer verheerenden Flutkatastrophe, die 800 Todesopfer forderte und viele Menschen in die Obdachlosigkeit führte.

Der Salesianerorden, dem P. Binu angehört, leistet Hilfe beim Wiederaufbau und unterstützt Familien in Not. Mit einem Benefizkonzert beschlossen die Organisten der Pfarrei die Sammelaktion und konnten die Spenden auf über 10 000 Euro aufrunden. Weiterhin konnte die Pfarrei Dank des großen Einsatzes von 30 Hauslistensammlern über 7000 Euro an die Caritas weiterleiten. Mit den über 2000 Euro am Weltmissionssonntag wurden in St. Georg damit im Oktober und November rund 20 000 Euro für die verschiedensten guten Zwecke gesammelt. red