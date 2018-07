St. Georg feiert Pfarrfest

Die St.-Georgs-Pfarrei begeht am kommenden Wochenende ihr diesjähriges Pfarrfest. Am Sonntag, 8. Juli, fängt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst im Schwesterngarten an. Ab 11.30 Uhr beginnt der Festbetrieb auf dem Kirchplatz mit der Stadtkapelle Höchstadt . Zum Mittagstisch werden viele kulinarische Genüsse gereicht. In der Kaffeestube im Pfarrsaal wartet eine große Kuchenauswahl auf die Besucher. Die vom Festausschuss erbetenen Kuchenspenden können am Sonntag ab 8 Uhr im Pfarrsaal abgegeben werden, teilt die Pfarrei mit.Ein Kinderprogramm bieten die drei Kindertagesstätten der Pfarrei ab 13 Uhr in den Grünanlagen entlang der Steinwegstraße genauso an wie die Pfadfinder. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Tombola, die mit Preisen der Höchstadter Geschäftswelt ausgestattet sein wird. Sach- oder Geldspenden werden bereits heute zwischen 16.30 und 18 Uhr im Pfarrheim oder darüber hinaus im Pfarramt angenommen. Die vom Festausschuss angeschafften Schirmplanen sorgen am Kirchplatz wieder für Sonnen- oder Regenschutz. Um 16 Uhr gibt Dekan Kilian Kemmer eine umfassende Erklärung zu den bereits erfolgten und zu den noch ausstehenden Renovierungsarbeiten inklusive einer Orgelführung mit musikalischer Demonstration. red