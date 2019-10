St. Georg feiert Erntedankgottesdienst

Für Sonntag, 6. Oktober, lädt die Pfarrei St. Georg um 10.30 Uhr zum feierlichen Erntedankgottesdienst in die Stadtpfarrkirche ein. Dabei werden die Erntedankgaben gesegnet. Die Kinder sind eingeladen, ihre Erntekörbe mitzubringen und segnen zu lassen. Im Pfarrsaal wird nach dem gemeinsamen Beginn in der Kirche ein eigener Kindergottesdienst gestaltet. Um 14 Uhr beginnt die festliche Erntedankandacht. Die Kollekte wird in allen Gottesdiensten für die Bedürfnisse der Caritas aufgenommen, um die eigene Dankbarkeit mit Menschen in unserer Gesellschaft zu teilen, denen das Nötigste zum Leben fehlt. Auch die Caritas-Jahreskalender werden zum Verkauf angeboten. red