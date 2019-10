St. Georg feiert Allerheiligen

Am Freitag, 1. November, begeht die katholische Kirche das Allerheiligenfest. Neben der ursprünglichen dankbaren Erinnerung an alle Glaubenszeugen hat sich das Totengedenken des folgenden Allerseelentages auf diesen Feiertag vorverlegt.

Am Nachmittag beginnt um 13 Uhr ein Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Anschließend setzt sich der Zug zum Friedhof in Bewegung, wo der Verstorbenen gedacht und die Gräbersegnung vorgenommen wird. Am Vormittag des Allerheiligenfestes findet kein Gottesdienst in St. Georg statt. Um 15 Uhr werden auf dem städtischen Friedhof "An der Birkach" in Etzelskirchen ebenfalls die Gräber gesegnet und für die Verstorbenen gebetet. Am Abend des Allerheiligenfestes lädt die St.-Georgs-Pfarrei in der stimmungsvollen Atmosphäre des Lichtermeeres um 18 Uhr zum Rosenkranzgebet auf den Höchstadter Friedhof ein. Treffpunkt ist die Aussegnungshalle.

Namen aller Verstorbenen

Am Allerseelentag (Samstag, 2. November) beginnen die Gottesdienste für die Verstorbenen um 8.30, 9.30 und um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Um 10.30 Uhr werden die Namen aller, die seit dem Allerheiligenfest 2018 verstorben sind, verlesen. red