St. Elisabeth ist zugänglich

Die Initiative "Kirchenfenster an St. Elisabeth" öffnet während der Kerwa die Kirche an den folgenden Tagen: Freitag, 23. August, von 17 bis 19 Uhr; Samstag, 24. August, von 10 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr sowie Sonntag, 25. August, im Anschluß an den Festgottesdienst etwa von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.

Den Kerwa-Besuchern soll so Gelegenheit gegeben werden, sich einen Eindruck von der Arbeit des Künstlers Markus Lüpertz im Chorraum der Kirche zu verschaffen und eine Einführung in das spirituelle und theologische Konzept des Kirchenfensterprojekts zu erhalten.

Das erste Fenster wurde vor einigen Wochen eingebaut und soll am 10. September in Anwesenheit der Schirmherren Erzbischof Ludwig Schick und Oberbürgermeister Andreas Starke präsentiert werden. Da der Weihetag des Kirchleins im Sand der Anlass für die Sandkerwa ist, bietet es sich an, dass bereits zur Kerwa für Interessierte Führungen angeboten werden. Die Einführungen zum Kirchenfenster und zum Gesamtprojekt geben der Architekt Christoph Gatz und Pfarrer Hans Lyer.

Das erste Fenster behandelt eine Geschichte aus dem Leben der heiligen Elisabeth: Eine Bettlerin begegnet der Heiligen und stößt sie bei dieser Begegnung in den Dreck. Elisabeth und die Bettlerin verbinden sich so im Werk der Barmherzigkeit "Almosen geben". In der Zuwendung zu der Bettlerin macht Elisabeth eine Christus-Erfahrung: "Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan". red