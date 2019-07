St. Anna feiert Jubiläum

Auf ihr 40-jähriges Weihejubiläum kann St. Anna in diesem Jahr zurückblicken. Bevor es die Kirche gab, fanden bereits ab März 1976 im neu erbauten Kindergarten Sonntagsgottesdienste statt, berichtet die Pfarrei. Wegen akuten Platzmangels erging der Beschluss, ein Gotteshaus zu errichten. Vorangetrieben wurde das Projekt durch einen Kirchenbauverein (gegründet 1969), bestehend aus Kirchenverwaltungsmitgliedern der Pfarreien Maria Hilf und St. Heinrich. Der erste Spatenstich erfolgte am 28. März 1978, bereits ein Jahr später fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Richtfest war am 17. November 1978, die Weihe am 22. Juli 1979. Am 15. Mai 1981 wurde St. Anna zur selbstständigen Pfarrei erhoben, und am 26. Juli 1981, dem Annatag, Josef Eckert durch Dekan Kropp als erster Pfarrer von St. Anna installiert.

Das Jubiläumsfest beginnt am Freitag, 26. Juli, um 17 Uhr mit der Prozession von der Pfarrkirche zur Annasäule an der Pödeldorfer Straße. Anschließend wird durch die Siedlergemeinschaft e. V. vom Kapellenschlag der Kirchweihbaum aufgestellt. Festzelt, Spielbude für die Kinder und die Ministanten-Saftbar werden geöffnet.

Am Samstag, 27. Juli, spielt ab 16 Uhr das Duo "Con Brio". Die Vorabendmesse zum Patronatsfest um 18.30 Uhr wird vom Polizeisängerchor mitgestaltet.

Am Sonntag, 28. Juli, wird um 9 Uhr der Festgottesdienst zum 40-jährigen Bestehen der St. Annakirche sowie der 300-jährigen Wallfahrt der Strullendorfer gefeiert. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Chor "Rhythmix" aus Strullendorf und vom Bläserensemble "Trumpet Voluntary". Die Blaskapelle aus Pettstadt wird zum Ausklang am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr mit Blasmusik für Unterhaltung sorgen. red