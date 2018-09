SSV Ober-/Unterlangenstadt dreht das Spiel in Redwitz noch kurz vor Schluss

Alexander Traut sicherte dem SSV Ober-/ Unterlangenstadt eine Minute vor dem Abpfiff den siebten Sieg im siebten Spiel in der A-Klasse 4. Auch beim TSV Küps in der Kreisklasse 2 hielt die Serie von nun fünf Dreiern hintereinander.

Kreisklasse 2

TSV Küps - FC Baiersdorf 1:0 (0:0)

Beide Mannschaften begannen recht flott und es entwickelte sich ein gutes Spiel. Die Heimelf suchte die frühe Entscheidung und hatte in den ersten zehn Minuten zwei gute Tormöglichkeiten, welche sie aber nicht nutzte. So entwickelte sich ein intensives Spiel mit Kampf um jeden Ball.

Nach dem Seitenwechsel setzte Baiersdorf die Heimelf stark unter Druck und hatte Pech, dass ein Ball von der Querlatte zurücksprang. Küps konnte sich dann befreien und nach einer sehenswerten Ballstafette spielte sich Mertel durch den Strafraum, bediente gut Bauer und dieser ließ mit einem platzierten und scharf getretenen Schuss dem Torwart keine Chance. Beide Mannschaften bemühten sich weiterhin, doch mit viel Kampfkraft hielt der TSV sein Tor sauber und behielt verdient die drei Punkte. hah Tor: 1:0 Bauer (59.) / SR: Steffen Reißmann.

A-Klasse 4

FC Redwitz - SSV O'/Unterlangens. 1:2 (1:0) Von Beginn an stürmten die Gäste in Richtung des heimischen Strafraums, blieben aber meist an der Redwitzer Hintermannschaft hängen. Nach einer Viertelstunde erwachte auch die Redwitzer Offensive und so gab es den ein oder anderen Konter des FC. In der 23. Minute dann der Schock für den SSV, als FC-Stürmer Richard Gnanapiragasam im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde und Adas den fälligen Elfmeter verwandelte zur überraschenden 1:0-Führung.

Nur wenige Minuten später hatte Robert Gnanapiragasam auf der Gegenseite die Gelegenheit auf den Ausgleich, aber der Ball ging ins Toraus. Auch in der Folge drückten die Gäste weiter, schafften es jedoch nicht, ihre Überlegenheit in etwas Zählbares zu verwandeln. Auch, weil Heimtorhüter Martin in brenzligen Situationen stets zur Stelle war.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Die SSV dominierte, während die Hausherren immer wieder bei Kontern gefährlich wurden. So etwa in der 59. Minute, als Strauch gerade noch von Gästeverteidiger Reinhard gestoppt werden konnte. Der eingewechselte Alkeir sorgte für den Ausgleich, als er den Ball in der 77. Minute von links ins lange Eck schob. Danach spielte der SSV noch vehementer nach vorne, ermöglichte Redwitz dadurch allerdings noch mehr Platz für Gegenangriffe. So beispielsweise in der 81. Minute, als Richard Gnanapiragasam den Ball aus acht Metern über die Latte drosch. Auf der Gegenseite wurde ein Abschluss von SSV-Stürmer Robert Gnanapiragasam gerade noch von der Linie geklärt. Kurz vor Schluss gab es einen Freistoß für den SSV und Traut versenkte die Kugel unhaltbar zum 1:2 im Winkel und zum keineswegs unverdienten Gästesieg. pül Tore: 1:0 Adas (23.), 1:1 Alkeir (77.), 1:2 Al. Traut (89.) / SR: Volker Löhr. FC Kirchlein - SG Schmölz/Th. II 3:0 (3:0)

Den Kirchleinern war von Anfang an anzumerken, unbedingt siegen zu wollen. Bereits nach drei Minuten brachte Hügerich einen Spielzug über die rechte Seite mit einem Volleyschuss im Tor unter. Die Heimelf blieb am Drücker und erspielte sich weitere Chancen. Am gefährlichsten wurde es erneut durch Hügerich, seinen Schuss in den Winkel blockte Schiller jedoch reflexartig mit der Hand auf der Linie und sah dafür Rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Eideloth sicher zum 2:0. In der 39. Minute erzielte Sterzer mit einer Einzelleistung nach einem langen Ball von Ersatztorwart Kutschki das 3:0 . In der zweiten Halbzeit schalteten die Kirchleiner einen Gang zurück, hätten das Ergebnis aber gut und gerne noch in die Höhe schrauben können. hoh Tore: 1:0 Hügerich (3.), 2:0 Eideloth (22./Handelfmeter), 3:0 Sterzer (39.) / SR: Stefan Wirsing. SG Seelach/Kronach II - FC Marktgraitz II 4:5 (3:5)

Die Defensive besaß in dieser Partie offensichtlich nicht die oberste Priorität. Bereits in der ersten Hälfte fielen acht der neun Treffer. Die "Graatzer" Reserve führte nach 32 Minuten mit 5:2 und ließ es die SGler am Ende noch einmal spannend machen. Tore: 0:1 Gesslein (4.), 1:1 Schott (7.), 2:1 Jüngling (8.), 2:2 Herrmann (16.), 2:3 Herz (20.), 2:4 Koy (28.), 2:5 Koy (32.), 3:5 Schott (44.), 4:5 Yalcin (67.) / SR: Kurt Meyer. SC Jura Arnstein II - ATSV Thonberg 0:3 (0:2)

Der Thonberger Matthias Zwingmann war der Spieler der Partie. Der ATSVler erzielte alle drei Tore zum Gästesieg (15., 30. und 65. Minute). Kurz vor Schluss sah der Arnsteiner Marco Ritter die Gelb-Rote Karte. Tore: 0:1 Zwingmann (15.), 0:2 Zwingmann (30.), 0:3 Zwingmann (65.) / SR: Horst Kaiser.