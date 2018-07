red



Der SSV Kasendorf feiert am kommenden Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Aus diesem festlichen Anlass findet am Freitag ein Ehrenabend im Sportheim statt. Es werden Mitglieder für ihre Treue und für jahrelanges, ehrenamtliches Engagement geehrt sowie verdiente aktive Spieler ausgezeichnet. Zuvor wird in einem kurzen Rückblick das Vereinsleben der vergangenen 70 Jahre noch einmal in Erinnerung gebracht. Die nächsten zwei Tage stehen auf dem Bernhard-Münch-Sportgelände dann ganz im Zeichen des Sports.Am Samstag veranstaltet der SSV ein Hobby-Kleinfeld-Turnier für Vereine, Firmen und sportbegeisterte Gruppen. Das Turnier beginnt um 9.30 Uhr. Geplante Anstoßzeit für das Finale ist um 15.45 Uhr. Der SSV Kasendorf möchte mit einem griechischen Abend im Sportheim anschließend den Sporttag ausklingen lassen. Am Sonntag kommen die Jugendfußballer zum Zug. Es findet ein Turnier für E-, F-, und G-Mannschaften statt.