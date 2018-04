SSV Burgkunstadt doch noch Vizemeister

Als Vizemeister hat die Schachspieler-Verei-

nigung Burgkunstadt ihre Saison in der Bezirksliga West beendet. Am letzten Spieltag besiegten die Burgkunstadter den RMV Concordia Strullendorf knapp mit 4,5:3,5. Die Strullendorfer traten als Tabellendritter und in Bestbesetzung an, um die SSV noch von Rang 2 zu verdrängen.



Wagners Läuferpaar schlägt zu

Michael Wagner, der sich gerade den Stadtmeistertitel gesichert hatte, setzte voll und ganz auf sein Läuferpaar. Gnadenlos bedrängten diese die kurzatmigen Springer von Helmut Dallheimer, bis einer geschlagen wurde, was den Sieg bedeutete. Weniger glücklich agierte Matthias Rotsch gegen Robert Schmidt im offenen Spiel mit Dame und Turm. Den eigenen Mattangriff im Auge übersah er seinerseits einen todbringenden Dameneinfall.

Thomas Müller staubte früh einen Bauern ab und schaffte es nach einer Fesselung der Figuren von Thomas Larisch ein zweizügiges Matt auf das Brett zu zaubern.

Nervenaufreibend stellte sich die Partie von Andreas Rebhan gegen Manfred Köhler dar. Rebhan opferte früh einen Läufer für einen Königsangriff, ohne dass eine Erfolgskombination erkennbar war. Aber Rebhan verstärkte Zug um Zug seinen Druck auf den König und brachte ihn schließlich zu Fall.

Freies Spiel verschaffte Daniel Völker seinen Figuren, während die von Ino Bartelt wie eingesperrt wirkten. Dies nutzte Völker geschickt aus, um nach Bauern und Läufer die Partie zu gewinnen.

Nun fehlte nur noch ein halber Punkt zum Mannschaftssieg - und den sollte Jens Güther beisteuern. Sein Gegner Josef Both sah angesichts des Mehrbauern von Güther keine Gewinnchancen mehr. Und wie sich zeigte, war dieses Remis der Schlüssel zum Erfolg.

Denn weder Uwe Max konnte seinen Freibauern im Endspiel zum siegbringenden Umwandlungsfeld auf der Startseite von Bernhard Nüßlein führen und somit den vorhandenen Leichtfigurennachteil ausgleichen, noch nagelte Thomas Barnickel gegen Günter Hofmann trotz Qualitätsgewinn dessen König fest. Beide Partien gingen verloren, so dass ein knapper 4,5:3,5 Sieg erreicht und die Strullendorfer auf Platz 3 verwiesen wurden.



Brettpunkte geben den Ausschlag

Damit beendeten die Burgkunstadter ungeschlagen mit lediglich einem Unentschieden und beachtlichen acht Siegen die Saison. Und trotzdem reichten die 17 von 18 möglichen Mannschaftspunkten nicht aus, um den Titel zu erreichen. Denn Sonneberg hatte bei der gleichen Mannschaftspunktezahl mehr Brettpunkte aufzuweisen und sicherte sich den ersten Platz vor Burgkunstadt. bar