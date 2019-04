SSG-Nachwuchs in guter Form

Zwölf Vereine nahmen am 6. Kinderschwimmvergnügen des ATS Kulmbach teil. Die SSG Coburg schickte 20 Aktive aus den Nachwuchsgruppen der beiden Stammvereine AWV und SV Coburg sowie einzelne Aktive der Förderriege der SSG an den Start. Obwohl die Schwimmer nur in den jungen Jahrgängen vertreten waren, sprang in der Endabrechnung Platz fünf in der Mannschaftswertung heraus.

Angeboten wurden alle 50-Meter-Strecken und 100 Meter Lagen ab Jahrgang 2011. Diese Strecken flossen in eine Mehrkampfwertung ein, in dem maximal die drei besten Einzelergebnisse laut Fina-Punktetabelle addiert wurden. Hier setzten sich im Jahrgang 2010 Anna Fieblinger auf Platz 1 (vier Einzelsiege) und Ronja Heinlein auf Platz 2 durch.

Im Jahrgang 2011 landete Benjamin Schmidt auf Platz 2, Jonas Patermann wurde Dritter. Milena Heider beherrschte den Jahrgang 2009 mit vier Siegen. Pech hatten Ella Paucke (2011) und Cornelius Schmidt (2010), die jeweils auf den 4. Platz der Mehrkampfwertung landeten.

Auf den Einzelstrecken wurden starke Resultate erzielt. Erstmals war der Jahrgang 2011 über die 50m-Strecken startberechtigt. Ella Paucke, Ally Gunsenheimer, Benjamin Schmidt, Levin Michler und Jonas Patermann meisterten diese Herausforderung mit Bravour.

Schmidt stark über 50m Rücken

Hervorzuheben sind starke 0:57,7 von Benjamin Schmidt über 50m Rücken, sowie 1:02,9 von Ella Paucke über die gleiche Strecke. Levin Michler blieb in 0:58,9 über 50m Freistil unter der Minutengrenze, Jonas Patermann gewann den Glückslauf und Ally Gunsenheimer rundete das Resultat der jungen Gruppe mit tollen Zeiten ab.

Im Jahrgang 2010 waren neben den Medaillengewinnerinnen des Mehrkampfes noch Cornelius Schmidt und Marius Levente Baumann am Start. Beide schwammen Bestzeit über 50m Freistil (0:48 bzw. 0:53) und 50m Rücken (0:59 bzw. 0:54).

Der Jahrgang 2009 wurde von Tim Bernhardt und Mia McClain vervollständigt, die beide nach langer Wettkampfpause wieder ins Geschehen eingriffen (0:41 bzw. 0:52 über 50m Freistil war je ein Ergebnis). Die Mannschaft wurde komplettiert durch Alba Dietze im Jahrgang 2006. Sie schwamm bei fünf Starts sehr gute Zeiten und steigerte sich über 100m Lagen um 10 Sekunden auf nunmehr 1:44.

Fest in Coburger Hand

Der kindgerechte Abschnitt der Jahrgänge 2012 und jünger lag fest in Coburger Hand. Hier wurde über jeweils 25m Brust, Rücken, Freistil und Beinarbeit gestartet. Im Jahrgang 2013 machten Sophie Rettlinger, Paula Fieblinger und Mia Su Durak die Siege unter sich aus.

Im Jahrgang 2012 schwammen Anni Hartung und Natalie Fenßlein je einen Sieg nach Hause. Mia Heider und Julius Winzer schwammen auf zweite und dritte Plätze. In der Viermal 25m Staffel wurde die SG Bamberg in Schach gehalten und der Sieg ging in der Besetzung Heider/Fenßlein/Winzer und Hartung nach Coburg. Trainerin Sandra Rettlinger war mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge sehr zufrieden. kcs