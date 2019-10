SRP ist vor Ort verwurzelt und weltweit tätig

Das Ingenieurbüro Schneider und Partner (SRP) feierte 50-jähriges Bestehen und das Jubiläum "35 Jahre Bürostandort Zeil". Dabei wurde die neue, erweiterte Geschäftsführung vorgestellt, wie das Unternehmen mitteilte.

Bei der Festveranstaltung im neuen Zeughaussaal auf der Festung Rosenberg in Kronach, dem Stammsitz des Büros, stellten die Gesellschafter Hans-Joachim Brandt (Zeil) und Bernhard Schäpertöns Stefan Ströhlein und Gerolf Ruff als neue Geschäftsführer vor. Dadurch werde die Chefetage zusammen mit den seit Jahren erfolgreichen Geschäftsführern Hans-Joachim Brandt und Werner Kuhnlein auf vier Geschäftsführer erweitert, so das Unternehmen.

Mit dem Hauptbüro in Kronach und den weiteren Niederlassungen in Zeil, Buttenheim, Nürnberg sowie Würzburg und Mannheim agiert SRP weltweit. 1998 begannen die Auslandsaktivitäten mit einem Projekt in Usbekistan. Im Jahr 2011 wurden eine Tochterfirma in der Mongolei und 2018 in Albanien gegründet. "Dennoch bleibt unser Augenmerk besonders auf eine gute Kundenbindung im regionalen Umfeld gerichtet", betont Hans-Joachim Brandt.

Arbeitgeber und Ausbilder

Mit insgesamt 150 Mitarbeitern, davon 90 in Kronach und 20 in Zeil, gilt SRP nach eigenen Angaben als wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in den Landkreisen Kronach und Haßberge. Die künftigen Bauzeichner und die angehenden Ingenieure erhalten alle eine hervorragende Ausbildung, versichert das Unternehmen.

Der Anspruch von SRP ist es, "Komplettpakete" anzubieten, bei denen alle Fachbereiche zusammenarbeiten: Vermessung, Wasserver- und Abwasserentsorgung, Tragwerksplanung sowie Brückenbau, Bauwerksprüfung und Bauüberwachung. Seit fünf Jahren werden auch komplette Umspannwerke betreut. "Wir stagnieren nicht, sondern entwickeln uns ständig weiter, gehen immer wieder neue Wege", bekräftigte Gesellschafter Hans-Joachim Brandt. Als wichtig für die Zukunftssicherung eines Unternehmens wertet das Unternehmen die Bildung von Netzwerken mit überregional tätigen Ingenieuren.

Leuchtturm-Projekte sind bei SRP aktuell: die komplette Erneuerung der Infrastruktur in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth, der Neubau des Uni-Campus in Köln-Deutz, die Kanalsanierungen auf dem Unigelände in Bayreuth und am US-Standort Grafenwöhr sowie die Großbrücken auf der B 289 im Schorgasttal und auf der A 94 München-Deggendorf sowie die Stadtumfahrung der schwedischen Hauptstadt Stockholm. ft