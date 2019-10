SRP hat jetzt vier Geschäftsführer

Bei der Festveranstaltung auf der Festung Rosenberg, mit der das Ingenieurbüro Schneider und Partner (SRP) sein 50-jähriges Bestehen feierte, beriefen die Gesellschafter Bernhard Schäpertöns und Heinrich Schneider Stefan Ströhlein und Gerolf Ruff als neue Geschäftsführer. Dadurch vervollständigt sich die "Chefetage" zusammen mit den seit Jahren erfolgreichen Geschäftsführern Hans-Joachim Brandt und Werner Kuhnlein auf vier Geschäftsführer.

Gerolf Ruff dankte auch im Namen von Stefan Ströhlein für das entgegengebrachte Vertrauen und meinte, man sehe die Berufung als eine Verpflichtung gegenüber den Kunden und den Mitarbeitern an.

Zum 50-jährigen Jubiläum überreichte der Vizepräsident der IHK Kronach, Hans Rebhan, eine Urkunde. Als wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb - seit 1990 wurden 42 Bauzeichner ausgebildet - sei SRP aus dem Landkreis nicht wegzudenken. Hans Rebhan überreichte die Urkunde für Standorttreue in Oberfranken an die Geschäftsführer, verbunden mit dem Dank der Industrie- und Handelskammer für das Engagement in Kronach und Oberfranken. sd