SRK Nordhalben verzeichnet einzigartigen Boom beim Schießsport

Der Schießsport nimmt bei der SRK Nordhalben weiter an Bedeutung zu. Wie der Schießsportbeauftragte Manfred Köstner in der Jahreshauptversammlung sagte, nahmen im vergangenen Jahr 1188 Teilnehmer, das sind immerhin 290 Kameraden mehr als im Vorjahr, an den zweimal wöchentlich stattfindenden Schießen teil. "Einen derartigen Boom gab es nicht einmal im Jubiläumsjahr 2014, wo noch einige Zusatztermine geboten wurden", sagte Köstner. Relativ gleichen Zuwachs hatten die Termine am Mittwoch und am Sonntag. Dies sehe er als positives Zeichen und es zeigt, dass sowohl die äußeren Bedingungen am Schießstand wie auch die Kameradschaft stimmen. Vereinsmeister mit dem Gewehr wurde Horst Schnura. Als bester Schütze mit dem Revolver und der 9mm Dienstwaffe wurde Werner Gluth ausgezeichnet.

Vorsitzender Bernd Radlo berichtet von insgesamt 143 Mitgliedern. Erfreulicherweise habe man im vergangenen Jahr wieder sieben neue Mitglieder aufnehmen können, drei seien ausgetreten. Auf dem Schießstand in der Nordwaldhalle wurden 97 Schießen und weitere zehn in Judenbach durchgeführt. Beim BKV-Vergleichsschießen konnte die Mannschaft der SRK Nordhalben den ersten Platz erringen. Bei der Bezirksmeisterschaft konnte man den 3. Platz erreichen, teilgenommen hat man auch an der Landesmeisterschaft. Radlo berichtete vom im letzten Jahr ohne Beanstandungen abgenommenen Schießstand in der Nordwaldhalle. Mit Erfolg hat wiederum eine Mannschaft an der Töpener Nachteule teilgenommen.

Die Sammlung an Allerheiligen für den Volksbund Deutscher Kriegsgräber brachte 1339 Euro ein. Über die Kassengeschäfte informierte Henry Ziegler, welchen die Revisoren Manfred Wunder und Jochen Neubauer eine gute und solide Kassenführung bescheinigten. Kreisorgleiter Michael Ries meinte, dass Menschen, die direkt an der Grenze wohnten, die Landesverteidigung ganz anders wahrnähmen. Die politischen Versäumnisse der letzten Jahrzehnte würden sich jetzt rächen. Das Militär habe viele defekte Maschinen und Gerätschaften und sei nur bedingt einsatzbereit. Er kritisierte, dass niemals eine Reform zu Ende geführt wurde. Besonders bei Auslandseinsätzen sollte man den Soldaten das beste Material an die Hand geben. BKV-Kreisvorsitzender Gottfried Betz hob insbesondere die Kameradschaft hervor.

Für 25-jährige Treue zur SRK wurde Jürgen Hänel ausgezeichnet. Die Ehrung für Michael Wolf, Johannes Stegner, Peter Roth, Jörg Niedner, Daniel Deuerling (alle 25 Jahre) sowie von Ralf Rost, Rudolf Gluth, Peter Assmann und Daniel Müller (alle zehn Jahre) werden nachgereicht. mw