SpVgg Zeckern blickt auf ein sportlich und finanziell erfolgreiches Jahr zurück

Die Jahreshauptversammlung der SpVgg Zeckern stand in diesem Jahr unter dem Motto "Ein erfolgreicher Verein in guten Händen". Der Vorsitzende Konrad Großkopf stellte in seiner Ansprache heraus, dass dies nicht nur auf die Vorstandschaft zutrifft, sondern dass der Verein auf viele zahlreiche Helfer zählen kann, die unter anderem auch eine neue Vereins-Homepage gestaltet haben.

Passend dazu ehrte der Verein mit Martin Schuster, Hans Emrich und Manfred Endres drei langjährige Mitglieder für ihr Engagement mit einer Ehrenmitgliedschaft. Zudem wurden Dieter Lengenfelder für 40 Jahre und Ute Daniel, Kerstin Sperling, Martin Bräutigam, Gerhard Emrich, Roland Fleury, Manfred Friede, Thomas Sander und Jörg Sprödefeld für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Im sportlichen Jahresrückblick hob Großkopf das Fußball-Nachbarschaftsduell mit dem TSV Hemhofen hervor. Mit Blick auf die bereits zusammen organisierte Jugendarbeit äußerte er die Hoffnung, dass beide Vereine in Zukunft noch enger kooperieren könnten.

Neben den Fußballern, welche die letzte Saison mit einem guten dritten Platz abschlossen, konnten die Tischtennis-Damen mit dem Aufstieg in die Verbandsliga einen großen Erfolg feiern. Frauke Langer qualifizierte sich zudem für die Endrunde der Bayerischen Meisterschaften. Die noch sehr junge Karate-Abteilung freute sich über die Deutsche Meisterschaft von Janine Böhme in der Stilrichtung JKF Goju Kai.

Neben den sportlichen Erfolgen, war das letzte Jahr für die SpVgg auch finanziell ein Gewinn bei einem Plus von rund 12 000 Euro. Dies liegt nicht zuletzt an den seit zehn Jahren stetig steigenden Mitgliederzahlen, so Großkopf.

Um davon auch weiterhin noch besser profitieren zu können, beschloss die Versammlung eine moderate Anhebung des Jahresbeitrags für Aktive um 12 Euro bzw. 24 Euro in der Fußballabteilung. Davon ausgenommen sind die Tennis- und die Karate-Abteilung, da diese bereits jetzt einen zusätzlichen Aktiven-Beitrag leisten. Thomas Schöbel