SpVgg will erweitern

Der Uehlfelder Gemeinderat trifft sich am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr im Rathaus zur nächsten Sitzung.

Es geht unter anderem um einen Bauantrag der SpVgg Uehlfeld auf Erweiterung der Umkleidekabinen, um den Änderungsbeschluss zur Bezuschussung von Felsenkellern, um den Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 19 "Am Gänsweiher" in Uehlfeld. Außerdem geht es in der Sitzung um die Vorstellung und den Beschluss der Erschließungsplanung für das Baugebiet "Am Gänsweiher" in Uehlfeld. red