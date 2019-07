SpVgg spendet für krebskranke Kinder

Die SpVgg Heßdorf befindet sich aktuell mitten in der Vorbereitung auf die Kreisligasaison. Als Ziel für die kommende Spielzeit gab Coach Joachim Schwarz kürzlich einen Platz unter den ersten vieren aus - in einer Sache sind die Seebachgründer aber schon ganz vorne: Zum vierten Mal in Folge spendet das Team Geld für einen guten Zweck. Wie im vergangenen Jahr kommt dieses der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen zugute. An der Weihnachtsfeier starteten die Fußballer - mittlerweile schon traditionell - einen Spendenaufruf an die anwesenden Mitglieder, in den Pott flossen außerdem die Eintrittsgelder des Heßdorfer Mitternachtsturniers. In den vergangenen Jahren kamen auf diese Weise jeweils 500 Euro zustande, in diesem Jahr stockte die SpVgg den Betrag sogar auf 700 auf. Benedikt Hofmann